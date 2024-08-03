رئيس اقليم كوردستان: ما يزال هناك 2000 من المختطفين الايزيديين مجهولي المصير

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن أسفه بأنه مايزال هناك أكثر من ألفين مختطفة ومختطف ايزيدي مصيرهم مجهولا، حاثا كلا من اربيل وبغداد على بذل المزيد المساعي بغية محاكمة المتورطين بارتكاب الجرائم بحق الايزيديين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم الذكرى السنوية العاشرة على الابادة الجماعية للايزيديين التي أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

ووصف الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، تلك الإبادة بأنها "إحدى أبشع الجرائم في التاريخ"، مضيفا أنه "اليوم وبعد مضي 10 سنوات على تلك الذكرى ما يزال جرحها لم يلتئم، و مواطنونا الايزيديون يأنون من نتائجها، ذكرى احدى الجرائم الخطيرة التي التحقت بركب القصف الكيمياوي، وعمليات الانفال، ودفن الضحايا وهم احياء، والتدمير، وجميع تلك الجرائم التي ارتكبت بحق شعب وارض كوردستان".

كما اشار إلى أن "إستشهاد أكثر من 5 آلاف شخص، الذين قُتل المئات منهم خلال امطارهم بالرصاص، ودفنهم في قرابة 100 مقبرة جماعية تحت الأرض، واختطاف أكثر من 6 آلاف، و417 فتاة، وامرأة، وطفلا ايزيدياً، وسبي وبيع وشراء في الأسواق وللأسف ما يزال هناك قرابة 2596 مختطفة ومختطفا ايزيديا مصيرهم مجهولا