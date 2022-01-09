رئيس اقليم كوردستان لألمانيا: داعش مازال يشكل خطرا وتهديدا على اوروبا والشرق الاوسط

شفق نيوز/ اتفق رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، خلال اجتماع لهما في اربيل اليوم الاحد، في الرأي على أن حرب داعش لم تنته لحد الآن وان مخاطر وتهديدات الإرهاب في المنطقة هي خطر وتهديد على الأمن والاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان والمجالات المشتركة والتعاون بين الجانبين واخر التطورات في التصدي الإرهاب ومخاطر داعش ومراجعة المهمات التي تقوم بها القوات الالمانية في العراق والأوضاع في المنطقة بصورة عامة.

واضاف ان بارزاني من جهته عبر عن تهانيه لتولي لامبرشت والحكومة الالمانية الجديدة مهام عملها والحكومة الالمانية الجديدة ووصف زيارتها في هذه المرحلة بالمهمة، وكذلك شكره للجيش الالماني لمساندته العراق واقليم كوردستان في الحرب ضد الارهاب والتأكيد على ان تهديدات داعش لم تنته بعد وان القضاء على الارهاب لا يتم فقط بالطرق العسكرية وانما يحتاج الى الخطوات السياسية ايضا.

كما شكر بارزاني بحسب البيان نفسه، الشعب والحكومة والبرلمان الالماني ودور واستعداد المانيا في العراق واقليم كوردستان للمساندة السياسية والعسكرية والانسانية والمعونات والتنمية وخصوصا المساعدات الإنسانية للمنكوبين وضحايا الحرب من بين المكونين الايزيدي والمسيحي.

وتابع البيان ان لامبرشت وفضلا عن تجديد التأكيد على تواصل مساندة المانيا للعراق واقليم كوردستان، عبرت عن تفاؤلها بمستقبل العمل المشترك مع العراق واقليم كوردستان، معربة عن شكر وتقدير المانيا لدور وتضحيات قوات البيشمركة في مواجهة وهزيمة داعش.

وكانت اوضاع النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان وتحركات داعش في سوريا والوضع في مخيم الهول وعدد اخر من المسائل ذات الاهتمام المشترك محاور اخرى في اللقاء، بحسب البيان الرئاسي.