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رئيس اقليم كوردستان لذوي ضحايا انفجار السليمانية: نشاطركم الحزن

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-17T19:02:09+0000
رئيس اقليم كوردستان لذوي ضحايا انفجار السليمانية: نشاطركم الحزن

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، عن تعاطفه من أهالي ضحايا "الانفجار الغازي" في السليمانية.

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "قلوبنا مع اهالي ضحايا الانفجار في السليمانية. نعزيهم ونشاطرهم الحزن، وارجو من الله ان يسكن الضحايا فسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل الجرحى".

ومساء اليوم كشف محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، عن سبب الانفجار الذي تسبب بانهيار أحد المنازل وسط المدينة، فيما أكد سقوط ثلاث ضحايا بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين كحصيلة أولية.

وقال أبو بكر، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحادث ناجم عن انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة"، لافتاً إلى أن "طفلاً واحداً من بين ضحايا الانفجار حتى الآن".

وأبلغ شهود عيان، وكالة شفق نيوز، أن "المنزل الذي حصل فيه التفجير كان يضم عدداً من الضيوف"، لافتين إلى أن "التفجير حصل أثناء عملية إصلاح خلل في أسطوانات غاز في سطح المنزل".

وأدى انفجار أسطوانة غاز إلى انهيار المنزل في منطقة "كازيو" وسط مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

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