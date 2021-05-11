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رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-11T12:55:37+0000
رئيس اقليم كوردستان قلق من استهدافات المتظاهرين بالعراق ويدعو لوضع حد لها

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء تكرار الاستهدافات التي تطال الناشطين والمتظاهرين في مناطق وسط وجنوبي العراق.

وقال الرئيس بارزاني في تغريدة على "تويتر" اليوم إنه يتابع "و بقلق بالغ استمرار التهديدات على المتظاهرين العراقيين وتكرار استهدافهم والاعتداء عليهم". 

وأضاف "ندين هذه الأعمال بشدة والتي تزيد من وتيرة الاضطرابات والتعقيدات في البلد"، مشدداً على أنه "لابد من وضع حد لها وتقديم الجناة الى القضاء".

وتأتي تغريدة الرئيس بارزاني على خلفية مقتل قائد الحراك الشعبي في كربلاء إيهاب الوزني فجر يوم الأحد على أيدي مسلحين يستقلان دراجة نارية أمام منزله.

وكان مصدر أمني، قد أفاد فجر يوم الاثنين، بتعرض مراسل فضائية الفرات احمد حسن، لإصابة خطرة برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الديوانية.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الحاكمة والأوضاع المعيشية المتردية، وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة.

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