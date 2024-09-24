نيجيرفان بارزاني يحث لحملة انتخابية حضارية: انتقدوا بحرية وتصدوا للكراهية واحترموا مكانة المراة

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان الإقليم ستبدأ غداً الأربعاء.

وقال في كلمته بمناسبة بدء الحملة الانتخابية: "المواطنون الأعزاء، الجهات السياسية، الكتل، والمرشحون، تبدأ غداً حملة الدعاية الانتخابية لبرلمان إقليم كوردستان، أطالب جميع الأطراف بالالتزام بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات."

ودعا نيجيرفان بارزاني إلى إجراء حملة انتخابية هادئة وحضارية، مشيراً إلى ضرورة تقديم برامج انتخابية تكون محل ثقة المواطنين في إقليم كوردستان.

وشدد نيجيرفان بارزاني، أنه ينبغي أن تكون الحملة الانتخابية خالية من التوترات بين الجهات السياسية، وألا تؤدي إلى تقسيم المجتمع، مؤكد يجب أن تظهر صورة جميلة عن إقليم كوردستان، وتعكس ثقافة وتراث التنوع في المجتمع ومكوناته.

وأشار إلى أن أهداف مواطني كوردستان كبيرة، وتحتاج إلى أرضية واسعة للمنافسة الحضارية بين الجهات السياسية والكتل والمرشحين.

وبين أن "الجميع أحرار في الدعاية لسياساتهم وانتقادها، ولكن يجب عدم السماح لأي جهة بنشر الكراهية. أؤكد هنا على أهمية حماية احترام ومكانة المرأة".

وأكد نيجيرفان بارزاني أيضًا على "حماية المرأة بشكل عام"، مشيرًا إلى أن "وجود مرشحات نساء يُعتبر مقياسًا مهمًا لإقليم كوردستان".

وأضاف: "الجهات السياسية ليست أعداء لبعضها البعض، بل هم منافسون. جميعهم يتشاركون في كوردستان ومصيرنا موحد، لذا من واجبنا جميعًا إجراء عملية ديمقراطية بطريقة سلمية".

وقال أيضًا في كلمته: "بعد الانتخابات، يجب أن يجلس الفائزون مجددًا لتشكيل الحكومة، والجهات التي تصبح معارضة يجب أن تتعامل مع حكومة الإقليم ومؤسساتها الرسمية في مجالات التشريع والرقابة".

ووصف نيجيرفان بارزاني، التعايش السلمي بين جميع المكونات بأنه "وجه مشرق وأساس متين لإقليم كوردستان"، مؤكدا "نحن جميعًا أصحاب المنجزات في كوردستان، وحماية هذا التعايش واجب علينا جميعًا".

وأكد نيجيرفان بارزاني: "لذا، يجب في الحملة الانتخابية حماية الرموز الخاصة بجميع المكونات، ونحن ندعم الإرادة الحرة لجميع المكونات في إقليم كوردستان".

ووصف نيجيرفان بارزاني، التعايش السلمي بين جميع المكونات بأنه "وجه مشرق وأساس متين لإقليم كوردستان"، مؤكدا "نحن جميعًا أصحاب المنجزات في كوردستان، وحماية هذا التعايش واجب علينا جميعًا".

وأكد نيجيرفان بارزاني: "لذا، يجب في الحملة الانتخابية حماية الرموز الخاصة بجميع المكونات، ونحن ندعم الإرادة الحرة لجميع المكونات في إقليم كوردستان"، مطالبا المؤسسات والأجهزة الامنية "بحماية اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ودون مشاكل".

وأوضح نيجيرفان بارزاني: "نحن في رئاسة الإقليم كنا نتفاوض مع الجهات السياسية لفترة طويلة لحل الخلافات حول الانتخابات، ولم نكن أبدًا مع تأجيلها، ولكن من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان وضمان مشاركة جميع الأحزاب السياسية والمكونات، قمنا بتأجيل الانتخابات عدة مرات".

وأكد نيجيرفان بارزاني: "قوة كيان إقليم كوردستان وتجدد شرعية مؤسساتنا مرهون بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، مشددا على أن "من واجبنا جميعا إنجاح هذه العملية".

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن: "انتخاب برلمان قوي يُعتبر فرصة مهمة لتعزيز وتقوية العملية السياسية والمؤسساتية والإصلاحية، وحماية إقليم كوردستان، وتطبيق النظام الاتحادي، وضمان الحقوق الدستورية".

وفي ختام كلمته عبّر نيجيرفان بارزاني عن شكره "للحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولرئيس السلطة القضائية العراقية فائق زيدان"، مؤكدا أنهم "كانوا متعاونين بشكل كامل لحل المشاكل المتعلقة بتنظيم والاستعداد للانتخابات".

كما تقدم رئيس الاقليم، بالشكر "للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تعاونها"، وأيضا "المجتمع الدولي وممثلي الأمم المتحدة والدول الصديقة للعراق واقليم كوردستان لتعاونهم في اجراء الانتخابات".