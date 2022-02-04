رئيس اقليم كوردستان عن مقتل "القرشي": ضربة كبيرة لداعش وإنصاف لضحاياه

شفق نيوز/ رأى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي بأنها ضربة كبيرة لقيادة التنظيم.

https://twitter.com/IKRPresident/status/1489508502552858624

وقال بارزاني في تغريدة له، "يمثل مقتل القرشي ايضاً إنصافاً لضحايا جرائم التنظيم الإرهابي".

وقال "نثني على شركائنا في الولايات المتحدة لمهمتهم الناجحة ونكرر التزامنا بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة أمريكية شمال غربي سوريا، فيما أكد مواصلة العمل مع حلفاء واشنطن في الجيش العراقي والبيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وعُين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائداً جديداً لتنظيم "داعش" في عام 2019 بعد مقتل أبو بكر البغدادي في وقت.

والقرشي اسمه الأصلي أمير محمد سعيد عبد الرحمن ويعرف أيضا باسم عبد الله قرداش وهو تركماني ينحدر من تلعفر غربي نينوى.