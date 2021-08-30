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رئيس اقليم كوردستان: صداقتنا مع فرنسا ستستمر دائماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-30T08:41:21+0000
رئيس اقليم كوردستان: صداقتنا مع فرنسا ستستمر دائماً

شفق نيوز/ ثمنّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، الدعم الفرنسي للإقليم.

جاء ذلك خلال تغريدة لرئيس الاقليم، عقب انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

https://twitter.com/IKRPresident/status/1432256344522956806

وقال بارزاني، "سعيد باستقبال صديقي الرئيس ايمانويل ماكرون في كوردستان، أنا أقدّر الدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا".

وأكد في الوقت نفسه، "الصداقة بين كوردستان وفرنسا ستستمر دائماً".

وفجر السبت، وصل الرئيس الفرنسي إلى العاصمة العراقية، للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة، ضمن زعماء ورؤساء وملوك العديد من دول العالم.

كما زار ماكرون مدينة الموصل مركز محافظة نينوى والتي خضعت لسيطرة "داعش" للفترة بين 2014 و2017.

وأجرى الرئيس الفرنسي محادثات مع الرئاسات في إقليم كوردستان، كما التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وبقدوم ماكرون الى أربيل يكون مجموع اللقاءات الكوردية الفرنسية 12 لقاءً أسهمت بتحويل ملف إقليم كوردستان الى ملف مهم جدا في القصر الجمهوري الفرنسي.

الرئيس الفرنسي ماكرون بعد توليه المنصب، اجتمع لحد الآن خمس مرات مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

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