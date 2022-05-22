رئيس اقليم كوردستان: زيارتي للسليمانية هدفها تبديد التوتر بين الأطراف الكوردية

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، ان الهدف من زيارته لمحافظة السليمانية هو تبديد التوتر وتعزيز التضامن بين القيادات الكوردية.

وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى بالأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين في مقر المكتب السياسي للاتحاد بالسليمانية، وأكد أن زيارته للمحافظة هدفها تبديد التوترات وخلق التضامن بين الأطراف السياسية.

ودعا الامين العام وقيادة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني الى لعب دورهم في عملية المصالحة.

من جهته، أشار بهاء الدين إلى أن "مواطني إقليم كوردستان والأجيال القادمة لم يعد بإمكانهم تحمل هذا الوضع وخيبة أمل المواطنين والتغيرات في العراق والمنطقة وهذا يتطلب من المسؤولين التفكير بمستقبل المنطقة".

وأضاف أن "المنطقة في خطر على الصعيدين المحلي والدولي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع وعدم اكتراث القوى الحاكمة".

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الى محافظة السليمانية بصحبة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية.

وعقب مراسم التخرج عقد اجتماعاً مع بافيل طالباني في قلاجوالان في لقاء استمر لأكثر من ساعة، بحضور نائبي رئيس الإقليم ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وناقشوا العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بعلي بابير، وعمر سيد علي، وبعدها يلتقي بقيادة المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة.