رئيس اقليم كوردستان: الطريق الوحيد لمعالجة الوضع السياسي في العراق هو التعايش

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، بجهود الكوادر التدريسية والجانب الامريكي والرئيس العراقي برهم صالح في دعم الجامعة الامريكية بمحافظة السليمانية، في حين أشار إلى أن الطريق الوحيد لمعالجة الوضع السياسي في العراق هو التعايش وقبول الاخر، دعا جميع الأطراف السياسية الى "تطبيق بنود الدستور".

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "انا سعيد اليوم بأن اكون في السليمانية وفي هذه الجامعة وفي هذا المحفل المهم لتخرج ٢٩١ طالباً"، مثمناً "عالياً جهود الكوادر التدريسية في الجامعة الأمريكية".

وقدم رئيس الإقليم تهنئته أيضاً إلى "32 طالباً افغانياً من الذين تخرجوا في هذه الدفعة"، معرباً عن أمله بأن "يستفيد الطلاب مما تعلموا في خدمة البلد".

وشكر رئيس كوردستان "جميع الجهود التي ساهمت في بناء هذا الصرح"، وخص منهم بالذكر "الجانب الأمريكي وصديقي رئيس الجمهورية برهم صالح لماقدموه لهذه الجامعة وللعراق".

وأضاف مخاطبا الطلبة الذي تخرجوا "اليوم هو يوم جديد وستدخلون حياة العمل وحياة خارج الجامعة مليئة بالتحديات وكذلك بالفرص، أنتم تستطيعون اليوم ان تساهموا في صناعة غد افضل لكم ولبلدكم"، وقال أيضا "اطلب منكم أن تكونوا اساسا لبناء حياة جديدة، حياة كما تريدونها انتم، يشترك في بناءها الرجال والنساء".

وأعرب رئيس الاقليم عن اسفه بأن "تاريخ بلادنا مليء بالأحداث السيئة"، مشيرا الى ان "الجيل الماضي كانوا يعانون الأمرين".

وقال نيجيرفان بارزاني مخاطباً الطلبة الخريجين أيضاً، "لتكونوا انتم افضل عليكم أن تكونوا متفائلين بمستقبل افضل للشعب العراقي والشعب الكوردي، لتكن لديكم الثقة بأنفسكم وبما لديكم".

وأضاف "انتم قوة كبيرة للتغيير والتطوير في هذا البلد"، لافتا الى ان "هذه الجامعة جامعتكم وانتم من مختلف المحافظات ومن مختلف البلدان وتعايشتم في سوية لهذا عليكم أن تعلموا أن التعايش والعمل المشترك هو أساس النجاح".

وقال ايضا "يجب أن تجعلوا اتخاذ القرار على اساس التعايش والعلم ويجب أن تكون هذه ثقافتكم"، مشددا "يجب أن تجعلوا اتخاذ القرار على اساس التعايش والعلم ويجب أن تكون هذه ثقافتكم".

وأشار الى أن "الطريق الوحيد لمعالجة الوضع السياسي في العراق هو التعايش وقبول الآخر"، موضحا أن "البلد الان بحاجة أكثر للتعايش وقبول الآخر لكن للتعايش شروط وهي تقربنا من الاخر وفهمنا له".

وأشار الى أن "قادة العراق جميعا يشعرون بمخاطر هذه المرحلة على البلاد، في وقت ان العلاج هو بيد أصحاب القرار والقادة"، مشددا على ان "المرحلة الأولى لعلاج الازمة هو الإرادة والإصرار".

وتابع قائلا "إذا حاولنا كلنا إيجاد حلول فسوف نلتقي بمشتركات تجمعنا لحل المشكلات الكبيرة"، مؤكدا ان "الشعب العراقي يستحق حياة افضل ووضع احسن".

وأوضح رئيس اقليم كرودستان، أنه "في العراق نحن نعيش جميعا اقليات واكثريات في حياة مشتركة ضمن بلد واحد ويوحد حقوقنا في الدستور وكلنا لدينا تاريخ ضمن العراق الفيدرالي".

وقال "اريد ان اذكّر الجميع أن العراق الفيدرالي الجديد لديه نظام برلمان ديمقراطي تأسس بجهد الجميع، واملنا أن يشارك الجميع في بناء العراق الجديد ومستقبل افضل لجميع المكونات".

وأوضح "نحن في اقليم كوردستان نجد أن حلول مشاكل العراق هو بتطبيق الدستور ولا نطلب أكثر من حقنا في الدستور ولم نطلب"، مضيفاً "انا كرئيس للإقليم ادعوا جميع الأطراف في العراق بتطبيق بنود الدستور".