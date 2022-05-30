رئيس اقليم كوردستان: السلام العالمي في خطر والاعتدال سبيل لحل مشاكل العراق والمنطقة

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إن العراق والمنطقة بحاجة إلى الاعتدال لحل المشاكل العالقة والأزمات.

وقال بارزاني في كلمة له خلال في مؤتمر السلام والاعتدال الذي تقيمه منظمة سبارك الهولندية، إنه في وقت يواجه العالم العديد من التحديات وخاصة في زمن كورونا والصراعات والحروب بدأت تجعل السلام في خطر، فلا شيء أفضل من السلام للمنطقة".

وأضاف "إذا أخذنا العراق كمثال، سنشاهد مدى حاجته إلى السلام، فذلك أثر ايضاً على الدول الاقليمية وحتى السلام العالمي، وإذا تحدثنا فقط عن العصر الحديث للعراق فإننا سنشاهد مدى الكوارث التي سببها العراق للبلد نفسه والدول الإقليمية، منها الحرب مع إيران وحرب احتلال الكويت وبعدها حرب تحرير الكويت وثم حرب تحرير العراق، كلها بسبب عدم وجود فكرة السلام والاعتدال".

وقال "نحن بحاجة الى سلام حقيقي، سلام يؤمن به الجميع من كل المذاهب والطوائف وأن يعيش الجميع معا بسلام وتسامح، لكن كيف يمكن بناء هذا السلام في العراق، هذا سؤال يطرح نفسه دائما، فالعراق مثال صغير على منطقة الشرق الأوسط، وهي بحاجة إلى الاعتدال وتعميق فكر القضاء على العنف، نحن بحاجة الى السلام داخل الاسرة وفي التربية والتعليم وحتى في السياسة، يجب ان يتحلى رجال الدين والسياسيون بفكر الاعتدال، في بلاد متعدد الطوائف والقوميات فانه اذا لم يكن هناك سلام واعتدال فانه سيولد داعش وجند الاسلام والجماعات المتطرفة".

وتابع رئيس إقليم كوردستان، "لو تعاملت الحكومات العراقية بواقعية مع مشاكلها واللجوء الى السلام فلا شك ان هذه الكوارث لم تكن لتحل على العراق، كما أن الانسداد السياسي الحاصل في العراق هو لعدم وجود اعتدال،

فلو تحلى السياسيون بقليل من الاعتدال لم تكن الأمور تصل الى هذه المرحلة، ولكن بدلا من الاعتدال فإن التطرف هو المسيطر".