رئيسة وزراء إيطاليا: يربطنا مع كوردستان تاريخ طويل وبعيد المدى

شفق نيوز/ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الخميس، عن أملها بأن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز العلاقة بين أربيل وبغداد.

وقالت حكومة اقليم كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني تلقى، اليوم، رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية في رسالتها، وفق البيان، إلى أن أواصر الصداقة التي تربط إيطاليا بإقليم كوردستان لها تاريخ طويل وبعيد المدى، إذ يشترك الجانبان في التصدي للتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار، مجددة رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجالات التجارة والزراعة والطاقة.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن أملها بأن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز العلاقة بين أربيل وبغداد من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار وتحسين الأوضاع المعيشية.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية في ختام رسالتها إلى رئيس الحكومة "أتطلع إلى رؤيتكم في أقرب فرصة، والاجتماع معكم".