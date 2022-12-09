رئيسة هنغاريا تصل أربيل في زيارة أولى من نوعها

شفق نيوز/ وصلت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك يوم الجمعة إلى إقليم كوردستان في زيارة هي الأولى من نوعها.

وكانت نوفاك أجرت مباحثات مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في العاصمة بغداد صباح الجمعة، قبل أن تتوجه إلى أربيل، حيث في استقبالها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر أن تقوم رئيسة هنغاريا بتفقد جنود بلادها والمشاريع الإنسانية التي يتم تنفيذها بإشراف برنامج المساعدات الهنغارية، كما ستتباحث بملف المهاجرين والحرب على داعش مع كبار المسؤولين في الاقليم.

وتعد زيارة الرئيسة الهنغارية الثانية من نوعها لرئيس دولة غربية الى اقليم كوردستان بعد الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الاقليم.

والرئيسة نوفاك هي المرأة الأولى التي تم انتخابها لتكون رئيسة لهنغاريا، وهي الرئيسة الأصغر بعمر 44 عاما.