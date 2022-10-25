رئيسة بلدية حلبجة تستقيل بسبب تدني الخدمات

شفق نيوز/ اعلنت رئيسة بلدية محافظة حلبجة باقليم كوردستان، كويستان أكرم، يوم الثلاثاء، عن استقالتها من منصبها بشكل طوعي، عازية الأمر لسببين.

وقالت اكرم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انها قدمت كتاب استقالتها منذ اسبوع تقريبا، والسبب الأول والرئيسي هو انها استكملت اربع سنوات في توليها المنصب كرئيسة بلدية حلبجة، وابلغت الجهات العليا انها ترغب ان يتولى شخص اخر المنصب.

وبينت انه تم اخبارها بالانتظار لحين اجراء التغييرات في المناصب الادارية في المحافظة، مستدركة انه لم يجر اي تغيير لذا قدمت الاستقالة.

وأضافت ان السبب الثاني للاستقالة يعود لتدني مستوى الخدمات المقدمة والميزانية المخصصة لمدينة حلبجة، مقدمة اعتذارها لاهالي المحافظة.