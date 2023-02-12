رئيسة برلمان كوردستان: نمتلك أفضل قوانين حرية التعبير

شفق نيوز/ رأت رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فايق، اليوم الأحد، أن بعض القوانين في الإقليم بحاجة إلى تعديل، مشيرة في الوقت نفسه إلى امتلاك كوردستان "أفضل قوانين حرية التعبير".

وقالت فائق خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مبنى البرلمان ، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "ما يوجد في المجتمع باسم حرية التعبير هو ذبح حرية التعبير".

وأضافت رئيسة برلمان إقليم كوردستان، "لدينا أفضل القوانين في الإقليم للتظاهرات والصحافة والوصول إلى المعلومات، لكن لدينا مشكلة مع تنفيذه".

وبينت فائق، "نحن في أزمة على المستوى المجتمعي، ولا أحد منا محمي"، محذرة "نتعرض للإهانة ونحن في خطر، وما يحدث باسم حرية التعبير هو ذبح حرية التعبير".

وأوضحت أن "كل التقارير الخاصة بوضع الصحافة وحرية التعبير لن تحل بإنكارها"، مضيفة أن "التقارير تحتوي على الكثير من الحقيقة، والإنكار المستمر لن يحل الوضع".

وبينت ان "بعض القوانين تحتاج إلى تعديل لتتماشى مع الأحداث".