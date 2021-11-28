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رئيسة برلمان كوردستان: نقص القوانين وراء استمرار العنف الأسري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-28T08:33:08+0000
رئيسة برلمان كوردستان: نقص القوانين وراء استمرار العنف الأسري

شفق نيوز / أكدت رئيسة برلمان كوردستان، ريواس فائق، يوم الأحد، أن أحد أسباب استمرار العنف الأسري، هو الخلل والنقص في القوانين وبحاجة إلى التعديل، فيما أعربت عن أملها أن يخرج مؤتمر (المساواة الجندرية) من نظري إلى تطبيقي.

جاء ذلك خلال كلمة لها في مؤتمر المساواة الجندرية، واستراتيجية قوة النساء، بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبتنظيم من جامعة كوردستان في أربيل.

وأعربت فائق، عن أملها أن "تدخل التوصيات التي سيخرج به هذا المؤتمر من نظري إلى تطبيقي"، مردفة بالقول "سنقدم توصياتنا حول نتائج المؤتمر".

وأضافت أن "الاحصائيات حول العنف الأسري خلال 5 سنوات المنصرمة مبعث قلق، وهذه الاحصائيات تشهد صعوداً ونزولاً

وتابعت رئيسة البرلمان، أن "برلمان كوردستان، من خلال محاولاته بجلسته في يوم 25 من الشهر الجاري، وبحضور وزير الداخلية، وصل إلى نتيجة مفادها أن أحد أسباب استمرار العنف الأسري، وجود خلل ونواقص وجود خلل ونواقص في القوانين وهناك حاجة لتعديلها".

واستدركت "لهذا السبب قمنا بإعادة صياغة التعديلات بالتعاون مع وزارة الداخلية ونتمنى من المؤتمر ومن الناشطات إغناء التوصيات لإجراء تعديلات على القانون".

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