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رئيسة برلمان كوردستان: لا أمتلك شركات للنفط والحكومة ترفض حضور جلسة الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-01T09:39:33+0000
رئيسة برلمان كوردستان: لا أمتلك شركات للنفط والحكومة ترفض حضور جلسة الرواتب

شفق نيوز/ نأت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق يوم الثلاثاء بنفسها عن التورط بصفقات للفساد المالي، مؤكدة رفض حكومة الإقليم حضور جلسة خاصة لمناقشة قضية استقطاع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.

جاءت تصريحات فائق للصحفيين في برلمان كوردستان على خلفية سؤال عن سبب الازمة المالية التي يمر بها الاقليم وقالت ايضا.

وقالت فائق: لست جزءا من الفساد ولا أمتلك شركات نفط ولانهب موارد الجمارك واموال الدولة ولن استطيع ان اكون غطاء لحماية الفاسدين والتاريخ لايرحم.

وأضافت قائلة: أكثر من مرة طلبنا من الحكومة الحضور لمناقشة أسباب الازمة المالية والتي هي مستمرة منذ العام 2014 ولكن لم نتلق اي جواب ايجابي.

وأضافت أن هناك توقيعات لـ65 عضوا في البرلمان يطالبون بعقد جلسة لمناقشة الازمة المالية واستمرار الحكومة في استقطاع رواتب الموظفين وطالبنا منهم التريث لان عدم حضور الجانب الحكومي الجلسة لن تكون مجدية  ولغاية الان الحكومة ترفض المشاركة.

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