رئيسة برلمان كوردستان: علينا أن نسعى جميعاً لإجراء الانتخابات في موعدها

شفق نيوز/ دعت رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق، يوم الأربعاء، إلى ضرورة سعي جميع الأطراف والقوى السياسية الكوردستانية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

وقالت فائق في تصريح للصحفيين اليوم من أمام مبنى البرلمان، "نثمن عاليا جميع المبادرات التي كانت السبب في توحيد البيت الكوردي"، مثنية على تلك الأطراف التي جعلت من موضوع الانتخابات في الاقليم الحدث الأهم بالنسبة لها.

وأضافت "نحن في برلمان كوردستان ننظر بأهمية بالغة إلى اجتماعات الاحزاب السياسية في الإقليم، ونرحب بها جميعا لا فقط اجتماعات الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، داعية الاحزاب والقوى السياسية كافة الى الجلوس على طاولة الحوار لوجود قضايا مصيرية تخص كوردستان كافة ينبغي حسمها.

واعربت فائق عن أملها بأن يُصار إلى اتفاق حول المواد القليلة المتبقية بشأن قانون الانتخابات للمضي في إقراره، مردفة بالقول: يتعين علينا جميعا أن نبذل الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.