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رئيسة الوزراء البريطانية: ملتزمون بحماية أمن إقليم كوردستان  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-03T11:18:30+0000
رئيسة الوزراء البريطانية: ملتزمون بحماية أمن إقليم كوردستان  

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة من رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس، أكدت فيها التزام بلادها بحماية أمن واستقرار الإقليم.

وتطرقت رئيسة وزراء المملكة المتحدة في رسالتها، وفق بيان صدر عن رئاسة حكومة الاقليم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إلى الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة إلى بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، وقالت: "لقد كان من دواعي سروري أن استقبل سيادتكم في لندن خلال شهر نيسان من العام الجاري، وأتمنى أن تكون تلك الزيارة مثمرة".

كذلك تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية عن العلاقة التاريخية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وجاء في رسالتها: "يسعدني أن العلاقة بين الجانبين اليوم أقوى بكثير من أي وقت مضى".

وأضافت: "تجمعنا قيم مشتركة، وملتزمون بحماية أمن إقليم كوردستان واستقراره كجزء من عراق قوي وموحّد، وسنواصل العمل سوية بشكل وثيق لمواجهة الإرهاب".

وعبّرت رئيسة وزراء المملكة المتحدة في رسالتها إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان بالقول: "آمل أن نعمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا".

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