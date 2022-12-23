رئيسة الوزراء الإيطالية تصل أربيل قادمة من بغداد

شفق نيوز/ وصلت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، يوم الجمعة، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد محادثات أجرتها مع المسؤولين في بغداد.

وكان في إستقبال ميلوني في مطار أربيل الدولي رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من وزراء حكومته حيث جرت مراسم رسمية داخل المطار.

ومن المقرر ان تلتقي رئيسة وزراء ايطاليا مسؤولي إقليم كوردستان وتزور القوات الإيطالية العاملة في الإقليم في إطار قوات التحالف ضد تنظيم داعش.

وتأتي زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية بعد وقت قصير من زيارة الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك الى إقليم كوردستان، حيث التقت بكبار المسؤولين.