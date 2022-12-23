رئيسة الوزراء الايطالية تدعو نيجيرفان بارزاني لزيارة روما

شفق نيوز/ وجهت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني يوم الجمعة، دعوة رسمية لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة روما.

جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس الإقليم و رئيسة الوزراء الايطالية اليوم بعد وصولها الى اربيل قادمة من بغداد.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني في أول زيارة رسمية لها خارج أوروبا حيث زارت العراق و اقليم كوردستان ".

واضاف البيان ان "بارزاني عبر عن سعادته بزيارة رئيسة الوزراء الايطالية وهنأها أيضا بمناسبة اعياد الميلاد و تسلمها منصب رئاسة الوزراء معبرا عن شكر اقليم كوردستان لايطاليا على الدعم العسكري و الانساني والسياسي للعراق و الإقليم في الحرب ضد داعش".

واكدت رئيسة الوزراء الايطالية على اهتمام بلادها بالعلاقات مع اقليم كوردستان والعراق وأن استقرار العراق واقليم كوردستان هو استقرار لكل المنطقة ".

وتابع البيان ان "رئيسة الوزراء الايطالية اكدت على دعم بلادها للمفاوضات و حل المشاكل بين اربيل وبغداد حيث اكد بارزاني من جانبه عن استعداد اقليم كوردستان لحل المشاكل مع بغداد على اساس الدستور".

واتفق الجانبان في الرأي على ان "تنظيم داعش ما زال يشكل خطرا على امن واستقرار العراق و سوريا لذا العراق واقليم كوردستان ما زالا بحاجة الى الدعم الدولي للقضاء النهائي على داعش".

ووجهت رئيسة الوزراء الايطالية دعوة رسمية لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لزيارة روما مؤكدة على اهمية توطيد العلاقات بين ايطاليا و اقليم كوردستان والتعاون المشترك في جميع المجالات"، وفقا للبيان.

وكان برنامج رئيسة الوزراء الإيطالية لتفقد قوات بلادها ضمن التحالف الدولي ضد داعش و واستعداد و دور الناتو في العراق واوضاع اللاجئين والنازحين و وخاصة المسيحيين والايزيديين و اوضاع المنطقة بشكل عام و تداعيات الحرب في أوكرانيا ومواضيع اخرى ذات الاهتمام المشترك محاور اخرى جرى التباحث حولها خلال اللقاء.