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رئيسا إقليم وحكومة كوردستان يعزيان بوفاة الكاتب الكوردي "أبو بكر جاف"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-11T11:37:57+0000
رئيسا إقليم وحكومة كوردستان يعزيان بوفاة الكاتب الكوردي "أبو بكر جاف"

شفق نيوز/ اصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، برقية تعزية بوفاة الكاتب الكوردي أبو بكر جاف.

وقال بارزاني وفق بيان لرئاسة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، "تلقيت بحزن خبر وفاة الكاتب والمفكر الكوردي أبو بكر جاف، وارجو من الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان".

كما أصدر رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم، برقية تعزية بوفاة الكاتب الكوردي ابو بكر جاف. 

وقال بارزاني في بيان نشره إعلام رئاسة وزراء اقليم كوردستان، "تلقيت بحزن خبر وفاة الكاتب الكوردي أبو بكر حسن جاف"، مبينا أن الراحل "كان يدافع دوما من خلال كتاباته عن حقوق شعب كوردستان والقضية الكوردية". 

وتابع رئيس حكومة الاقليم، "اعزي اهله واحبته بهذا المصاب وارجو من الله ان يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ". 

وتوفي الكاتب الكوردي ابوبكر حسن جاف المعروف بـ"أبو بكر جاف" ليلة امس بعد اجراء عملية جراحية بسبب مرض كان يعاني منه.

 

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