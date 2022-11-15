رئيسا إقليم كوردستان والعراق يؤكدان على الحوار لحل الخلافات بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في مدينة أربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم.

وأعرب رئيس الإقليم عن ثقته برئيس الجمهورية لتأدية دور مهم في حسم المسائل العالقة، مؤكدا رغبة الإقليم بتعزيز الحوار والوصول الى حلول تستند الى الدستور وتضمن المصالح المشتركة.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في الإقليم، وفقا للبيان.

وفي بيان صادر عن رئاسة الاقليم نقل عن نيجيرفان بارزاني قوله، إنه : لدينا توقعات بأن تمارسوا من خلال الفرصة التي يتيحها منصبكم، دوراً في حل المشاكل. مؤكدا استعداد ومساندة إقليم كوردستان الكاملين لحل المشاكل مع بغداد والعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية في سبيل الأمان والاستقرار في البلد.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن شكره لاستقبال الرئيس نيجيرفان بارزاني ومساندته، عبر رئيس جمهورية العراق عن أمله في العمل المشترك، بمساندة من القوى والأطراف السياسية العراقية كافة، على حل مشاكل أربيل – بغداد والمشاكل الأخرى للبلد عموماً، وعلى حفظ الأمن والأمان.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس إقليم كوردستان، شيخ جعفر شيخ مصطفى، شدد الجانبان على أن التفاهم المشترك بين أربيل وبغداد هو مفتاح الأمان والاستقرار في البلد، كما تبادل الجانبان الآراء بخصوص أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

ووصل رئيس الجمهورية في وقت سابق من صباح اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه بعد انتخابه في يوم 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الرئيس العراقي سيجتمع مع كل من: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني لمناقشة الأوضاع على المستوى الداخلي لكوردستان والعراق كافة، والخارجي على مستوى المنطقة.

هذا ومن المقرر أن يشترك أولئك الرؤساء الثلاثة يوم الخميس المقبل في منتدى السلم والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الثالثة الذي سينعقد بالجامعة الأمريكية في دهوك.

وسيحضر قرابة 40 شخصية من كبار المسؤولين من بلدان مختلفة المنتدى إضافة إلى شخصيات أكاديمية متخصصة من داخل وخارج الإقليم والعراق.