رئيسا الإقليم والحكومة يهنئان بذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان وتأكيد على دعم حقوقهم

شفق نيوز/ هنأ رئيسا إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والحكومة مسرور بارزاني، يوم الإثنين، بالذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أبارك الذكرى الواحدة والستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان للمكتب السكرتاري لاتحاد المعلمين وجميع معلمي ومدرسي كوردستان الأحبة راجياً لهم الموفقية".

وأضاف، "في هذه الذكرى، نقيم عالياً وبتقدير وامتنان نضال وجهود المعلمين والمدرسين المباركة في تنشئة الأجيال وتضحياتهم ومساعيهم وجهودهم التربوية والتعليمية في أيام النضال في الجبال وفي أيام الحرية".

واوضح ان "المعلمين والمدرسين هم النبراس والعماد الرئيس لتنشئة الأجيال وعملية التربية والتعليم، ولهم تأثيرهم المباشر في بناء وتطوير القدرات الشخصية للطلبة، لذا فإنهم يؤدون واجباً مهماً ومباركاً يستحق كل التقدير والإشادة".

وختم بارزاني بيانه بالقول، "في هذه الذكرى نؤكد دعمنا لجميع حقوق ومطالب المعلمين والمدرسين المشروعة، ونستذكر بتقدير موقف المعلمين والمدرسين المخلصين الذين حالوا في ظل كل الظروف الصعبة الخارجة عن الإرادة دون توقف عملية التربية والتعليم. تحية للمعلمين والمدرسين الذين قدموا حياتهم قرباناً لحرية شعبهم ووطنهم. مبارك ذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان".

بدوره وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تهنئته، "بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية وسائر معلمي كوردستان، مع خالص تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والنجاح".

وأضاف، "لقد قدم اتحاد معلمي كوردستان، دوراً بارزاً ونضالاً ساطعاً في الحركة التحررية لشعب كوردستان، وقد كان دائماً في طليعة المدافعين عن حقوق المواطنين، ومكافحاً مهنياً في سبيل صون حقوق المعلمين".

وتابع بارزاني، "بهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات العرفان والتقدير والامتنان إلى الدور الذي أدّاه معلمو كوردستان، خلال مراحل وفترات مختلفة وصعبة، في مواصلة واجبهم المقدس للمضي قدماً في المسيرة التربوية والتعليمية وتمكين أجيالنا".

وختم بالقول، "نأمل أن يواصل معلمو كوردستان واجبهم ودورهم الفاعل بنجاح وسداد، من أجل تنشئة وبناء جيل وطني ومبتكر، للمساهمة في تقدم كوردستان وازدهارها في المجالات كافة وبتعاون الجميع".