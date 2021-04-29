رئيسا الجمهورية وإقليم كوردستان يبحثان الانتخابات وتحقيق وحدة الصف

شفق نيوز/ بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح وإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، اخر التطورات السياسية العراقية والكوردستانية وخصوصا الانتخابات التشريعية المبكرة، وشددا على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات والتحاور والتفاهم بين جميع الاطراف السياسية كافة.

جاد ذلك في لقاء بين الجانبين بأربيل، وفق بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن بارزاني استقبل صالح، وبحثا خلال اجتماع حضره نائبي رئيس الاقليم ونائب رئيس حكومة الاقليم، آخر التطورات السياسية في العراق واقليم كوردستان وخصوصا الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي وكيفية تهيئة الارضية امام العملية التي تصب في خدمة المصالح المشتركة للشعب وجميع المكونات العراقية بما فيها اقليم كوردستان.

تتمة ..