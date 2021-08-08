رئيسا اقليم كوردستان والحكومة يهنئان "كاكه حمه" بتأسيس الاشتراكي الكوردستاني

شفق نيوز/ بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، اليوم الاحد، برقيتي تهنئة للامين العام للحزب محمد الحاج محمود- كاكه حمه-.

وجاء في البرقية التي وردت لوكالة شفق نيوز، من مكتب رئيس الإقليم، فأن (نيجيرفان بارزاني) ينظر باحترام إلى كفاح ونضال وتضحيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي ودور ومساعي امينه العام لتحقيق الوحدة الوطنية بين جميع الأطراف الكوردستانية، متمنيا ان تلهب هذه الذكرى اكثر النضال السياسي لخدمة المصالح والأهداف العليا لشعب كوردستان.

من جهته وجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني رسالة تهنئة مماثلة وردت لوكالة شفق نيوز، تمنى فيها ان تكون هذه الذكرى منطلقا للمزيد من تنمية العلاقات والتنسيق المشترك بين القوى والاطراف الكوردستانية من اجل حماية والدفاع عن المكتسبات الوطنية والحقوق الدستورية وبرنامج الاصلاح في حكومة الاقليم.