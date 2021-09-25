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رؤية فرنسية كوردستانية مشتركة بشأن المساعدة في حماية استقرار العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-25T20:25:47+0000
رؤية فرنسية كوردستانية مشتركة بشأن المساعدة في حماية استقرار العراق

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي الجديد لدى العراق، يوم السبت عن الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع فرنسا وامكانية التعاون والمساعدة لمعالجة المشكلات وحماية الاستقرار في العراق الذي سيكون له تأثير ايجابي على الامان والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل السفير الفرنسي الجديد لدى بغداد اريك شوفالييه.

واشار البيان الى ان بارزاني وفضلا عن تقديم التهاني للسفير الجديد بمناسبة تسنمه مهام عمله، قدم نبذة عن الاوضاع السياسية والانتخابات وتوقعات مستقبل العملية السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد ومخاطر داعش والمعوقات امام العراق.

واضاف البيان ان الجانبين عبرا عن الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع فرنسا وكانا متفقين في الرأي بان بامكان فرنسا والمجتمع الدولي التعاون والمساعدة  لمعالجة المشكلات وحماية الاستقرار في العراق الذي سيكون له تأثير ايجابي على الامان والاستقرار في المنطقة ايضا.

وتابع البيان ان فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الاموال الفرنسية في العراق واقليم كوردستان بشكل اكبر والاوضاع في سوريا والمنطقة كانت محاور اخرى في اللقاء الذي تم بحضور القنصل الفرنسي العام في اربيل.

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