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رؤية تستهدف جعل إقليم كوردستان مركزاً تجارياً دولياً في المنطقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-18T08:38:48+0000
رؤية تستهدف جعل إقليم كوردستان مركزاً تجارياً دولياً في المنطقة

شفق نيوز/ أُقيم في مدينة اربيل، يوم الاحد، مؤتمر حول رؤية 2030 في اقليم كوردستان بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وقال وكيل وزارة التخطيط في حكومة الاقليم زاكروس فتاح في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز ان "هذا المؤتمر يهدف الى التباحث حول رؤية العام 2030 في اقليم كوردستان لتطوير جميع المؤسسات الحكومية اضافة الى محاولة التقليل من نسبة البطالة وتطوير القطاع التعليمي وغيرها من الخطط التي ستتم مناقشتها مع الأمم المتحدة".

وأضاف أن "هذا المؤتمر سيستمر لعدة ايام حيث يتم استقبال جميع الوزارات في حكومة الاقليم والخروج ببرنامج عمل لهذه الوزارات خلال السنوات المقبلة".

وعن الوضع الاقتصادي قال المسؤول الحكومي، إن الاستقرار الإقليمي سيساعد على تنمية إقليم كوردستان وجعله بوابة مهمة لأكثر من 30 مليون شخص من باقي اجزاء العراق، وتعزيز عملية التبادل التجاري بين العراق وايران وسوريا وتركيا، وان يكون الإقليم مكانا يأوي مواطني الدول الآسيوية، وسيتحول إلى مركزا تجاريا دوليا.

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