رُشقت بالحجارة.. روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية يوم الاربعاء دورية في ريف ديرك الشمالي، أقصى شمال وشرق سوريا.

الدورية الروسية تألفت من أربع مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة طائرتي هليكوبتر عسكريتين، واتجهت نحو الجسر الروماني على الحدود التركية، بعدما رشقها صبي من قرية "عين ديوار" بالحجارة وفرّ هاربا بعد توجيه أحد الجنود الروس السلاح صوبه، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وعادت الدورية أدراجها إلى قاعدتها في القامشلي، كبرى المدن الكوردية بسوريا، بعد مضي نصف ساعة من تمركزها في ريف ديرك.

وسيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مماثلة قبل يومين في ريف ديرك الشمالي، بينما سيّرت القوات الامريكية دورية في ريف ديرك الجنوبي في اليوم ذاته.