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رئیس إقلیم كوردستان یعزي أمیر الكویت بوفاة شقيقته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-24T14:31:57+0000
رئیس إقلیم كوردستان یعزي أمیر الكویت بوفاة شقيقته

شفق نيوز/ وجه رئیس ٳقلیم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، برقیة تعزیة الی أمیر دولة الكویت نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح بوفاة شقیقته "بدریة الأحمد الجابر المبارك الصباح".

وقال بارزاني في برقية التعزية، "بحزن بالغ تلقیت نبأ وفاة شقیقتکم الفاضلة المغفور لها الشیخة بدریة الأحمد الجابر المبارک الصباح، أتقدم إلی سموکم والعائلة الکریمة بخالص التعازي وصادق المواساة وأشاطرکم أحزانکم بهذا المصاب الجلل، داعیا المولی عز وجل أن یتغمد الفقیدة بواسع رحمته ورضوانه ویدخلها فسیح جناته ویلهمکم الصبر والسلوان".

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