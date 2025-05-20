رؤساء الحكومات المحلية في اقليم كوردستان يصلون الى إيران .. صور

شفق نيوز/ وصل رؤساء الحكومات المحلية للمحافظات الأربع في اقليم كوردستان العراق، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة "سنندج" مركز محافظة كوردستان الإيرانية.

ووصل كل من: محافظ اربيل أوميد خوشناو، ومحافظ السليمانية هفال ابو بكر، ومحافظ دهوك علي تتر، ومحافظ حلبجة السيدة نوخشه ناصح الى محافظة كوردستان عبر مطار "سنندج" الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية.

ومن المقرر أن يشارك محافظو إقليم كوردستان العراق في منتدى "سنندج" بحضور رؤساء الحكومات المحلية لمحافظات غرب إيران المتاخمة لحدود الاقليم.

وتستمر فعاليات المنتدى لمدة يومين في 20 و21 من شهر أيار/مايو الجاري.

وتأتي زيارة المحافظين في وقت اجرى فيه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مؤخرا زيارة إلى إيران شارك خلالها في الدورة الرابعة من "منتدى طهران للحوار"، والتقى ايضا رئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية لتلك البلاد عباس عراقجي.