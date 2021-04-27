رئاستا الإقليم والبرلمان يؤكدان وحدة الصف لاحتواء الأزمات

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواس فائق في اربيل يوم الثلاثاء، الاوضاع في الاقليم وضرورة وحدة الصف لاجتياز الصعوبات والازمات في الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم وردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الثلاثاء في اربيل رئيسة برلمان كوردستان ريواس فائق، وبحثا الأوضاع في اقليم كوردستان والعملية السياسية وضرورة وحدة الصف والانسجام من اجل اجتياز الصعوبات والازمات، واكدا على اهمية التعاون والتنسيق بين رئاسات اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا الاوضاع العراقية بصورة عامة والعلاقات بين اربيل وبغداد والحوارات من اجل حل المشكلات بينهما وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.