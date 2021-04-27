سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئاستا الإقليم والبرلمان يؤكدان وحدة الصف لاحتواء الأزمات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T18:05:43+0000
رئاستا الإقليم والبرلمان يؤكدان وحدة الصف لاحتواء الأزمات

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواس فائق في اربيل يوم الثلاثاء، الاوضاع في الاقليم وضرورة وحدة الصف لاجتياز الصعوبات والازمات في الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم وردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الثلاثاء في اربيل رئيسة برلمان كوردستان ريواس فائق، وبحثا الأوضاع في اقليم كوردستان والعملية السياسية وضرورة وحدة الصف والانسجام من اجل اجتياز الصعوبات والازمات، واكدا على اهمية التعاون والتنسيق بين رئاسات اقليم كوردستان. 

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا الاوضاع العراقية بصورة عامة والعلاقات بين اربيل وبغداد والحوارات من اجل حل المشكلات بينهما وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

related

رئيسا اقليم وبرلمان كوردستان يبحثان الخطوط الرئيسة لدستور الاقليم

Date: 2019-09-15 17:07:36
رئيسا اقليم وبرلمان كوردستان يبحثان الخطوط الرئيسة لدستور الاقليم

رئيس كوردستان يشيد بدور اتحاد علماء الدين الإسلامي بمنع نمو الفكر المتشدد

Date: 2020-09-20 21:49:55
رئيس كوردستان يشيد بدور اتحاد علماء الدين الإسلامي بمنع نمو الفكر المتشدد

برلمان كوردستان يدعو المجتمع الدولي لنجدة اللاجئين والنازحين بمخيمات الاقليم

Date: 2019-10-15 20:12:15
برلمان كوردستان يدعو المجتمع الدولي لنجدة اللاجئين والنازحين بمخيمات الاقليم

برلمان كوردستان يصوت لصالح نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم

Date: 2019-05-28 11:38:50
برلمان كوردستان يصوت لصالح نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم

نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الشخصية الوطنية البارزة نصر الدين هورامي

Date: 2020-12-17 14:31:43
نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الشخصية الوطنية البارزة نصر الدين هورامي

رئيس اقليم كوردستان يستعرض "ظروفا صعبة" متزامنة مع نوروز: سنجتازها وننتصر

Date: 2020-03-20 11:56:03
رئيس اقليم كوردستان يستعرض "ظروفا صعبة" متزامنة مع نوروز: سنجتازها وننتصر

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

Date: 2020-09-02 08:00:23
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق

Date: 2020-11-03 09:12:53
إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق