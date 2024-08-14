رئاسة وحكومة كوردستان تجتمع بمفوضية الانتخابات استعداداً لاقتراع برلمان الإقليم

شفق نيوز/ عقد ممثلون عن رئاسة إقليم كوردستان، وحكومة الإقليم، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، اجتماعاً للتباحث بشأن توفير جميع مستلزمات إنجاح انتخابات برلمان الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفداً مشتركاً ضم رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي الحريري، ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أوميد صباح، مع وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر الخطوات والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية وجرى التأكيد على إنجاح العملية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وفي محور آخر من الاجتماع، عرض وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحضيراته وشرح عمله، وأشاد بدور وجهود الرئاسة وحكومة إقليم كوردستان لإنجاح الانتخابات.