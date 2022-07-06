رئاسة وحكومة اقليم كوردستان توافقان على ترفيعات البيشمركة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأربعاء، موافقة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، على ترفيع درجات مراتب البيشمركة لعامين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه وبعد سلك الطرق القانونية والادارية، حصلت الموافقة على ترفيع درجات ومراتب قوات البيشمركة لعامي 2018 و2019 مع المستحقات المالية، وقد وقعّ رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عوزير، عليها لانهاء الاجراءات الادراية بهذا الشأن.

وقال عوزير في البيان، انه جرى العمل على اكمال قوائم 2018 و2019 لوحدات 70 و80 في وزارة البيشمركة، لافتا الى ان ترفيع درجات ضباط هذه الوحدات سيتم اصداره في اقرب وقت.