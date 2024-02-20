رئاسة وحكومة اقليم كوردستان تبلغان المفوضية استعدادهما لإجراء الانتخابات

شفق نيوز/ أعربت رئاسة وحكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن استعدادهما التام لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الاقليم عقب اجتماع لوفد من رئاسة وحكومة اقليم كوردستان انعقد في مقر رئاسة الاقليم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).

وذكر البيان أن الغرض من اللقاء هو مناقشة خطوات التحضير للانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وأعربت الرئاسة وحكومة إقليم كوردستان عن الاستعداد الكامل للتسهيل والمساعدة بما يجعل العملية تسير بطريقة شفافة ومهنية.

وأشار البيان إلى أن المفوضية ناقشت خلال الاجتماع الإجراءات الفنية والتخصيص الزمني لخطوات إجراء الانتخابات ضمن المدة القانونية المتاحة للمفوضية، و أبدى ممثل اليونامي الاستعداد للتعاون مع كافة الخطوات لإنجاح العملية الانتخابية.

ووفقا للبيان فإن، الاجتماع شدد على أن رئاسة وحكومة الإقليم اتخذتا خطوات جدية لإجراء الانتخابات في إقليم كوردستان في السابق، وأديتا واجباتهما القانونية في هذا الصدد، والآن هم على استعداد لبذل نفس الجهود لإنجاح العملية الانتخابية في اقليم كوردستان.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في آب الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.

إلا أن مفوضية الانتخابات الاتحادية طلبت تأجيل الموعد لاسباب فنية.