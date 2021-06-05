رئاسة كوردستان: يجب وضع حد لتصرفات حزب العمال ضد الإقليم

شفق نيوز/ دانت رئاسة اقليم كوردستان، يوم السبت، وبشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة على قوات البيشمركة، مشددة على وضع حد لتصرفات الحزب، ومطالبة الحكومة الاتحادية في بغداد بالتدخل.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندين بشدة الهجوم الذي شنه مسلحو (بي كا كا) فجر اليوم في منطقة متينا التابعة لقضاء آميدي (العمادية) على البيشمركة، والذي أسفر عن استشهاد خمسة من افراد البيشمركة وإصابة عدد آخر منهم"، مضيفا "نعزي ذوي الشهداء ونشاركهم أحزانهم، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد البيان، على ضرورة "وضع حد لتصرفات (بي كا كا) المعادية لإقليم كوردستان هذه، والحيلولة دون إستمرارها غير المبررة التي تمارس منذ ثلاثة عقود ضد شعب إقليم كوردستان والتي أسفرت عن مآسي مستمرة للمواطنين وتعطيل الإعمار وحالت دون عودة الحياة إلى المئات من قرى وأرياف كوردستان".

وأضاف "إنهم كانوا وباستمرار سبباً للمشاكل، فهم لا يبدون أي احترام لإدارة وقوانين إقليم كوردستان، ويعرضون بصورة مستمرة أمن واستقرار مواطني بلدنا للتهديد والخطر".

وحذرت من أن "يكون (بي كا كا) مجدداً سبباً للتوتر والفوضى"، مطالبة بأن "يبعدوا مسلحيهم عن حدود إقليم كوردستان ويحترموا كيان وإدارة وحدود الإقليم ولا يتخذوا من أراضي إقليم كوردستان منطلقاً لهجماتهم على الدول المحاورة فيزعزعوا الأمن والاستقرار".

وفي هذا السياق، شددت رئاسة إقليم كوردستان، على أن "تؤدي الحكومة الاتحادية العراقية ما يترتب عليها من واجبات ومسؤوليات".

وكانت وزارة البيشمركة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً قالت فيه، إن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

وأصدرت الوزارة في وقت لاحق، بياناً جديداً حول "اعتداء" حزب العمال، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل.

وأدانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان الهجوم، وطالبت، الحزب بتحويل صراعهم الى داخل الاراضي التركية وألّا يكونوا سببا في تعرض مكاسب الإقليم وسيادته للخطر واحترام حدود الإقليم وأمنه واستقراره .