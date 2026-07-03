من طهران.. نيجيرفان بارزاني يطمئن الإيرانيين: الإقليم لن يشكل تهديدا ضدكم

شفق نيوز – أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين في إيران، يوم الجمعة، على موقف كوردستان الحيادي من التوترات الإقليمية، ودعم مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، فيما جدد التأكيد أن الإقليم لن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، تابعته وكالة شفق نيوز، إن اللقاءات تناولت عدداً من الملفات، أبرزها التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن رئيس إقليم كوردستان شدد على الموقف الحيادي للإقليم وحرصه على الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الجهود التي بذلها رئيس الإقليم خلال الفترة الماضية أسهمت في الحفاظ على استقرار كوردستان، رغم تأثره بالحرب، معتبراً أن انتقال التوترات إلى مسار المفاوضات يؤكد نجاح تلك الجهود.

وأشار إلى أن موقف إقليم كوردستان كان ثابتاً قبل الحرب وأثناءها وبعدها، ويتمثل في رفض الحلول العسكرية، والإيمان بأن الخلافات في المنطقة لا يمكن حسمها بالقوة، بل عبر الحوار والوسائل السلمية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، أن مختلف الأطراف المعنية بالصراعات، سواء المنخرطة فيها أو المتضررة منها، تقدر موقف إقليم كوردستان الداعي إلى التهدئة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد شهاب، أن الإقليم عمل باستمرار على تعزيز علاقاته مع دول الجوار والحفاظ على مبادئ حسن الجوار، مبيناً أن المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن كانت أيضاً من بين أبرز الملفات التي نوقشت، حيث أعلن رئيس الإقليم دعم كوردستان لهذا المسار لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من المعاناة.

وخلص شهاب إلى أن المسؤولين الإيرانيين، رغم انشغالهم بالمراسم الرسمية والالتزامات، استقبلوا رئيس إقليم كوردستان، وهذا دليل على مكانة الإقليم ورئيسه، فضلاً عن أهمية العلاقات بين الجانبين، مؤكداً أن المسؤولين الإيرانيين شددوا خلال اللقاءات على أهمية العلاقات مع إقليم كوردستان، بما ينسجم مع حرص الإقليم على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها.

وشارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى جانب عدد كبير من قادة ومسؤولي دول المنطقة والعالم، في طهران، عصر الجمعة، في المراسم الرسمية لوداع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فقد دوّن نيجيرفان بارزاني كلمة في سجل التعازي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته نيابة عن نفسه وعن إقليم كوردستان بوفاة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، مسلطاً الضوء على تأثيره والإرث الذي تركه في إيران والعالم الإسلامي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس مسعود بزشكيان.

كما وصل رئيسا الجمهورية نزار آميدي، ومجلس النواب هيبت الحلبوسي، برفقة عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة، الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات جوية مشتركة في أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي.