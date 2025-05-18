رئاسة كوردستان: لقاءات نيجيرفان بارزاني في طهران مستمرة وتركز على تعزيز العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن لقاءات رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في طهران مستمرة، وتركز على بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال شهاب، خلال حديث للصحفيين، إن "اجتماعات رئيس إقليم كوردستان في طهران متواصلة، وتركزت خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين".

وحول تفاصيل لقاءات بارزاني، أوضح شهاب أن "رئيس إقليم كوردستان التقى في أنطاليا أيضاً برئيس الحكومة السورية أحمد الشَرع، ووزير خارجية البلاد أسعد الشَيباني، حيث شدد خلال اللقاءات على أهمية حماية حقوق المكونات السورية، وخاصة الكورد”.

وتطرق شهاب، إلى العملية السياسية الجارية في تركيا، قائلاً: "الطرفان، الكوردي والتركي، ينتظران دوراً فاعلاً من إقليم كوردستان في العملية الجارية هناك".

وأضاف أن "رئاسة إقليم كوردستان، تدعم أي خطوات تُتخذ في تركيا باتجاه الحل، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر الحرب أو التصعيد".

والتقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نيجيرفان بارزاني، في العاصمة طهران، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من "منتدى طهران للحوار".

كما التقى نيجيرفان بارزاني، بوقت لاحق، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، وأجرى معه محادثات تمحورت حول آخر تطورات المنطقة، وطبيعة العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان، وطهران.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني، إلى طهران، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للمشاركة في المنتدى الذي يعقد يومي 18 و19 أيار الجاري، بمشاركة وفود من 53 دولة.

وفي كلمته خلال المنتدى، أشار بارزاني إلى التحديات التي تواجه العلاقة بين بغداد وأربيل، مشدداً على أن الحكومة في بغداد لا تتعامل مع الإقليم وفقاً للدستور، مما يستدعي معالجة عاجلة لمسألة الفيدرالية بين الطرفين.

وأكد بارزاني على الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين الشعبين الكوردي والإيراني.