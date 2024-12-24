رئاسة كوردستان تؤكد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

شفق نيوز/ أكدت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك تزامناً مع إحياء فعاليات اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني.

وشارك نائب رئيس إقليم كوردستان لشؤون السياسة الخارجية فلاح مصطفى، نيابة عن رئاسة إقليم كوردستان، في إحياء اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، الذي نظمته القنصلية العامة لفلسطين في إقليم كوردستان.

وفي الحفل الذي حضره ضيوف محليون ودبلوماسيون وممثلو الدول، نقل نائب الرئيس رسالة دعم رئاسة إقليم كوردستان للشعب الفلسطيني وحقوقه إلى السفير نظمي حزوري، القنصل العام لفلسطين.