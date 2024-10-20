رئاسة كوردستان توضح موقفها من زج العراق في الحرب الدائرة بالمنطقة

شفق نيوز/ أبدت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تخوفها من زج العراق في الحرب الدائرة ضمن المنطقة، فيما أكدت أن جهود رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني متواصلة على عدة صُعُد في هذا السياق.

ووصف رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، الأوضاع في المنطقة بأنها "خطورة حقيقية"، مشيرًا إلى أن "الوضع يتأزم يومًا بعد يوم، وللأسف، والضحايا من المدنيين لا يُعدون ولا يُحصون، وهناك مخاطر من التوسع بسبب التشنج الحاصل بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، والتهديدات المتواصلة من جانب إسرائيل، ومن المخاطر أن يُزج العراق كونه بين هاتين الدولتين".

وأضاف أن "الدور الأساسي لرئيس الإقليم هو التنسيق مع بغداد وضمان القيام بما يتطلب لعدم زج العراق في هذه المحرقة".

وتابع حريري أن "هناك تنسيقًا مع تركيا وإيران والدول العربية ودول الخليج للحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامته وعدم زجه، فهذه الأمور قام ويقوم بها رئيس إقليم كوردستان، وقد ناقشها خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة".

والتقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 16 من الشهر الجاري بالعاصمة أنقرة.

وأعرب الجانبان عن قلقهما تجاه الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط، واتفقا على أهمية السعي لحل النزاعات بطرق سلمية.