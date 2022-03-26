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رئاسة كوردستان تعلن تضامنها التام مع السعودية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-26T09:15:34+0000
رئاسة كوردستان تعلن تضامنها التام مع السعودية

شفق نيوز/ استنكرت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم السبت، القصف "الحوثي" الذي استهدف منآت نفطية في السعودية.

وقالت رئاسة اقليم كوردستان في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تدين وتستنكر الهجمات التي استهدفت اراضي ومنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية يوم أمس، وتعلن تضامنها التام مع السعودية قيادة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة الي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشنت حركة "انصار الله" الحوثية في اليمن، أمس الجمعة، هجوما ضخما على منشأة نفطية لشركة أرامكو غربي السعودية وفي مناطق أخرى من المملكة.

وتبنى الحوثيون في بيان، سلسلة الهجمات على السعودية التي تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

 

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