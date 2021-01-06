رئاسة كوردستان ترحب بإنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها

شفق نيوز/ رحبت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، باعادة فتح الاجواء وعودة العلاقات القطرية السعودية، مؤكدة تأثيرها الايجابي على استقرار المنطقة.

وقالت في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، "نرحب بنجاح أعمال مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي والإعلان المشترك وإعادة فتح الأجواء والعمل من أجل حل الخلافات بين أشقائنا في دول الخليج".

وأضاف البيان أنه "ستكون لهذه التطورات الإيجابية تأثير كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وانطلقت، يوم امس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي، وتوج البيان الختامي بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.