رئاسة كوردستان تدين هجوم "أكيتو" في دهوك وتؤكد: نجري تحقيقات معمقة

شفق نيوز/ دانت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الهجوم الذي جرى في احتفال عيد "أكيتو" بمحافظة دهوك، وأكدت أنها تجري تحقيقات معمقة.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعرب رئاسة إقليم كوردستان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإجرامي الذي وقع في دهوك أمس، حيث تعرض عدد من الشبان المسيحيين لهجوم، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح".

وشددت الرئاسة على أن "الإقليم سيبقى دائماً نموذجاً للتعايش السلمي والوئام المجتمعي بين جميع المكونات"، مؤكدة أن "إقليم كوردستان لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بثقافة التعايش والتسامح، وسيتم محاسبة المعتدين وفقاً للقانون لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت مدينة دهوك قد شهدت، يوم أمس، اعتداءً نفذه شخص مجهول على المحتفلين بعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً، ما أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما الصحية بغير المستقرة.

كما أبلغ مصدر أمني في دهوك وكالة شفق نيوز، يوم أمس، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي هاجم المحتفلين بعيد رأس السنة الآشورية البابلية "أكيتو" في المحافظة، حيث اعترف بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية مع المهاجم أكدت تصنيفه للهجوم ضمن العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة مستمرة في التحقيق معه لكشف المزيد من التفاصيل حول دوافعه وخلفيات الهجوم".