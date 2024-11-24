رئاسة كوردستان تتسلم كتاب المصادقة على انتخابات برلمان الإقليم

شفق نيوز/ تلقت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، كتابا رسميا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بشأن المصادقة على نتائج انتخابات برلمان الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة إقليم كوردستان، تلقت اليوم بكتاب رسمي قرار المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وحول الإجراءات التي تعقب المصادقة، أوضح شهاب أنه "بحسب قانون رئاسة إقليم كوردستان فان رئيس الاقليم سيدعو الى عقد جلسة البرلمان الأولى في اقرب وقت".

وصادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في وقت سابق من اليوم الأحد، على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

أعلنت ذلك المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز.

وقالت الغلاي، أن مجلس المفوضين عقد جلسته اليوم، الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، وصادق خلالها على النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق.

وفي 21 من تشرين الأول الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، لافتة إلى نسبة المشاركة بلغت 72%، فيما أكدت أن النتائج المعلنة من إحصاء 99.63% من مجموع الأصوات.