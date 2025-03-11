رئاسة كوردستان: الإقليم ملاذ آمن ومستقر لمسيحيي العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي هريري، يوم الثلاثاء، أن الإقليم يمثل نموذجاً للتعايش والتسامح، وملاذاً آمناً للمسيحيين في العراق.

جاء ذلك في إطار الفعالية الرسمية لعرض الفيلم الوثائقي "المسيحيون في العراق: 10 سنوات بعد داعش"، التي أُقيمت في الجامعة الكاثوليكية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشاد هريري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"المواقف الإنسانية التي تبناها شعب وسلطات الإقليم في استقبال المسيحيين الفارين من الإرهاب والاضطهاد"، مؤكداً حرص كوردستان على "حماية حقوق جميع المكونات وتعزيز العيش المشترك".

وأشار إلى الدور الفاعل للمسيحيين في مختلف المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية، مبيناً أن "إقليم كوردستان يعد بيئة منفتحة توفر فرص العمل والمشاركة في بناء المجتمع دون تمييز".

وفي سياق متصل، استعرض هريري سياسة رئاسة إقليم كوردستان، في تعزيز الاستقرار والحكم الرشيد، مشيراً إلى رؤية رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في ترسيخ قيم التعايش السلمي والتعددية، والخطوات التي تُتخذ لتحقيق هذه الأهداف.