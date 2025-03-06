رئاسة كوردستان: المرحلة الحالية تتطلب الاستناد للتعاون المشترك

شفق نيوز/ أكدت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح المسؤولية والاستناد إلى التعاون المشترك وتجنب الانقسامات.

وقالت الرئاسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على هامش مشاركتها بإحياء ذكرى رحيل رئيس المجلس الأعلى السابق عبد العزيز الحكيم، إنه "في ظل ما يواجهه العراق والمنطقة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، تزداد الحاجة إلى استلهام نهج القادة الحكماء، أمثال الحكيم، الذين عملوا دومًا على تقريب وجهات النظر، ووضع المصالح العليا للعراق فوق كل اعتبار".

وأضافت أن "العراق اليوم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة الصف، والعمل بروح المسؤولية الوطنية بين جميع الأطراف، فالتحديات الراهنة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية، لا يمكن تجاوزها إلا بالحكمة التي تستند إلى الحوار والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مع تجنب الانقسامات التي تعيق التقدم والاستقرار".