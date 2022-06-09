رئاسة إقليم كوردستان تندد بشدة بقصف أربيل الأخير

شفق نيوز/ نددت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بشدة بالهجوم الذي استهدف مدينة اربيل الليلة الماضية وسقط على إثره عدد من الجرحى المدنيين.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء 8 حزيران/ يونيو 2022 بطائرة مسيرة مفخخة استهدف أربيل عاصمة إقليم كوردستان مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وإلحاق أضرار بعدة سيارات".

وأردف البيان بالقول "نحن في رئيس اقليم كوردستان نعتقد ان تكرار هذه الأعمال الإرهابية يضر باستقرار الأمن والوضع السياسي في العراق بشكل عام والمنطقة ويخدم اعداء اقليم كوردستان والعراق".

وتابعت الرئاسة في بيانها أنها "وكما هو الحال دائما تؤازر تشديد التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية من أجل العثور على الأشخاص والأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات"، داعية الجهات العراقية المعنية، والمجتمع الدولي إلى السعي في اتخاذ خطوة جادة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي لها تأثير كبير على استقرار المنطقة بشكل عام.

وحمّل مجلس الأمن في إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، ميليشيا حزب الله في العراق مسؤولية الهجوم الذي استهدف مدينة اربيل ليلة أمس الأربعاء.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، (مساء الاربعاء)، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت (مساء الاربعاء) طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل، وأدى لإصابة ثلاثة مدنيين احدهم بحالة خطرة وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ذلك الحادث بأنه "عمل طائش"، وشددت أن العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني إن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.