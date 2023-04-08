رئاسة إقليم كوردستان تندد بحادث مطار السليمانية وتبدي قلقها من التوترات التي أعقبته

شفق نيوز/ نددت رئاسة إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، بحادث القصف الذي تعرض له مطار السليمانية أمس الجمعة، معربة في الوقت ذاته عن قلقها إزاء التوترات التي أعقبت الحادث بين حكومة الإقليم وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، إنه "في الوقت الذي نطالب فيه الجهات المعنية باداء واجبهم للتحقيق في مصادر وأسباب هذه، الحادثة فإنه يجب على الجميع ضبط النفس والتعامل مع الحادثة وتداعياتها بطريقة سليمة، وبدلا من تبادل الاتهامات يتعين حث الخطى في القضاء

وتابع البيان انه بالقول "نطمئن جميع المواطنين وخاصة أهالي السليمانية الأعزاء بان الحفاظ على امن و استقرار حياة ومعيشة المواطنين هي من أولويات المؤسسات الحكومية في كوردستان ولن يتم السماح ابدا بتعرضهم للخطر".

وتعرض مطار السليمانية الدولي أمس الجمعة إلى قصف مجهول لم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا.

وعقب الحادث اصدرت حكومة اقليم كوردستان بيانا على لسان متحدثها جوتيار عادل اعربت فيه عن قلقها إزاء الحادث، ، مشيرا إلى أن "هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية و استخدامها في أعمال غير قانونية".

وأضاف عادل؛ أن "تصرفات حزب استبدادي في حدود السليمانية تسبب بإغلاق سماء تركيا أمام مطار السليمانية ومن ثم مهاجمتها، وفي النتيجة المواطنون في هذه المنطقة يدفعون الثمن".

و أدان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني الهجوم على المطار إلا أنه انتقد بشدة المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، واعتبره أن "ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير".