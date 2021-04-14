رئاسة إقليم كوردستان تدعو لمواجهة "جماعات الفوضى" بتنسيق بين أربيل وبغداد والتحالف الدولي

شفق نيوز/ نددت رئاسة إقليم كوردستان يوم الخميس وبشدة بالهجومين "الإرهابيين" اللذين استهدفا مطار أربيل الدولي، وقاعدة عسكرية للقوات التركية في بعشيقة في محافظة نينوى.

وقالت الرئاسة في بيان إن هذه الهجمات لا مبرر لها سوى إلحاق الضرر والدمار بالاستقرار، ومزيد من زعزعة الأوضاع في العراق، ولا ينتج عنها غير ذلك، وهي بالضد من مصلحة البلاد تماما.

ووفقا للبيان فإن تكرار مثل هذه الهجمات يتطلب موقفا جديا، وينبغي لإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وبمساندة التحالف الدولي وبالتنسيق والتعاون المشترك بينهم ان تتصدى إلى هذه المجاميع، والمجموعات التي تقف وراء هذه الهجمات، وان تضع حدا نهائيا لها من أجل ألاّ تعرض أمن واستقرار البلاد للخطر وألّا تزعزع الأوضاع أكثر.