رئاسة إقليم كوردستان تكشف ما دار خلال اجتماع بارزاني وآل نهيان

شفق نيوز/ كشفت رئاسة إقليم كوردستان، عن فحوى اللقاء الذي جمع يوم السبت رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى اللقاء في أبو ظبي؛ إذ تباحث الجانبان في مواضيع تتعلق بعلاقات الامارات مع العراق واقليم كوردستان، والعملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة ومخاطر وتهديدات الارهاب وعودة ظهور داعش والاوضاع في المنطقة بصورة عامة واهمية التعاون والتنسيق لحماية امان واستقرار المنطقة وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان رئاسة الإقليم بأن ولي عهد أبو ظبي جدد رغبة بلاده في تطوير العلاقات وتوسيع المجالات المشتركة والتعاون مع اقليم كوردستان.

كما تباحث المسؤول الإماراتي مع بارزاني، حول استمرار دعم بلاده لإقليم كوردستان.

من جانبه، هنأ بارزاني، الامارات، لانتخابها عضوا في مجلس الامن الدولي، معتبرا بأنه دليل على ثقة العالم بسياسة ومكانة ودور الامارات المهم، مضيفا انه يبرهن كذلك على المستوى العالي للدبلوماسية والعلاقات والتأثيرات التي تمتلكها الامارات من جهة التعاون والتنمية على المستوى العالمي.

كما شكر بارزاني، الإمارات، على المساعدات الانسانية وخصوصا المساعدات الاخيرة باسم مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تم خلالها منح الاف جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان، كما عبر عن شكره وتقديره للدور المهم للهلال الاحمر الاماراتي والقنصل الاماراتي العام في اقليم كوردستان.

وجدد رئيس إقليم كوردستان التأكيد على ان اقليم كوردستان بأرضيته المناسبة للاستثمار على استعداد لتقديم كل التسهيلات للاستثمار واصحاب رؤوس الاموال الاماراتيين في جميع القطاعات والمجالات واستقبال الشركات الاماراتية والاعمال والمشاريع التي يقومون بانجازها.

وبشأن الأوضاع في المنطقة، اتفق الجانبان في الرأي بأن "الشراكة والتعاون بين دول المنطقة لحماية الأمن والاستقرار والقضاء على مخاطر الإرهاب والتطرف وتطوير مجالات التنمية في كل القطاعات ضروريان".

واعتبر الطرفان "حضور ودور العراق وإقليم كوردستان والإمارات مع دول المنطقة مهماً"، وفق بيان رئاسة الإقليم.

وكان بارزاني قد اختتم زيارة إلى الإمارات عقد لقائه بولي عهد أبو ظبي واستقل الطائرة عائداً إلى إقليم كوردستان.

وكان بارزاني قد وصل إلى الإمارات أمس الجمعة تلبية لدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي.

والتقى بارزاني خلال الزيارة عدداً من مسؤولي الإمارات، إضافة إلى زيارته لمبنى السفارة العراقية في دولة الإمارات ولقائه السفير مظفر الجبوري وكادر السفارة.