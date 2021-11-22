رئاسة إقليم كوردستان تفصح عن فحوى اجتماع بارزاني مع وزيرة خارجية السويد

شفق نيوز/ أفصحت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن فحوى اجتماع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، خلال اجتماع لهما في اربيل.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل مساء الاثنين، وزيرة الخارجية السويدية السيدة آن ليندي والوفد المرافق لها"، موضحا أن "الجانبين ناقشا في الاجتماع الاوضاع في العراق وانتخابات مجلس النواب العراقي ونتائجها والعلاقات بين السويد والعراق واقليم كوردستان، وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الاموال السويدية في اقليم كوردستان".

كما تباحث الجانبان وفقا للبيان "في أوضاع النازحين واللاجئين واوضاع مخيم الهول في سوريا وتهديدات داعش ومجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات والمساواة والنظام القضائي في العراق واقليم كوردستان ومخاطر تغييرات المناخ خصوصا على العراق".

واشار البيان الى ان "الجانبين اكدا على اهمية الاستقرار السياسي في العراق ووصول الاطراف السياسية لتفاهم حول مستقبل العملية السياسية في البلاد وحسم اية ملاحظة ومشكلة حول نتائج التصويت في العراق بحيث تفضي الى تشكيل حكومة تلبي مطالب ورغبات المواطنين العراقيين في حياة ومعيشة افضل وتؤمن لهم الخدمات".

ونوه البيان الى انه "في قسم اخر من الاجتماع تبادل الجانبان الاراء بشأن اهمية استمرار المساعي لتحسين اوضاع النساء في العراق واقليم كوردستان واشتراك ومشاركة اكثر فعالية واكبر للنساء في العملية السياسية وادارة البلاد، واكد الجانبان على حماية الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان والمساواة وتحسين النظام القضائي والمحاكم".

كما اشار البيان الى ان "الاعلاقات بين اربيل وبغداد وعلاقات اقليم كوردستان مع الدول المجاورة والمساعي لمحاكمة ارهابيي داعش واوضاع المنطقة بصورة عامة وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك محاور اخرى في الاجتماع".